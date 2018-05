[VIDEO]Explota iPhone por sobrecalentamiento

LAS VEGAS.-Una cámara de circuito cerrado captó este viernes cómo un iPhone se llenó de flamas y explotó cerca de un empleado en una tienda de reparación en Las Vegas.

El video de la explosión, que ocurrió en la misma mesa donde el técnico estaba trabajando en otro dispositivo, fue obtenido por medios locales.

El dueño de otro local de reparación de equipos tecnológicos declaró para la cadena KTNV que el sobrecalentamiento de una batería fue lo que probablemente causó la explosión.

CELL PHONE FIRE: Surveillance video captured an iPhone catching fire besides an employee inside a phone store in Las Vegas. @TomLlamasABC​ reports. #TheIndex https://t.co/grgOI4MZKl pic.twitter.com/wBtqNlrDC7

— World News Tonight (@ABCWorldNews) May 13, 2018