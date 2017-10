[VIDEO] Voy a buscar ayuda profesional: Eduardo Yáñez

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre lágrimas, el actor Eduardo Yáñez dijo que se alejará unos días de los escenarios para refugiarse en su familia y buscar ayuda profesional por el golpe que le propinó a Paco Fuentes, periodista que le preguntó por la relación con su hijo durante una alfombra roja en la ciudad de Los Ángeles.

En entrevista con El Gordo y La Flaca, Yáñez se disculpó con el agredido, con su público, con los organizadores del evento y con sus compañeros actores que presenciaron la escena. El histrión dijo que “se le fue el avión” en el momento de la agresión y que han sido días muy complicados, pero reiteró que no hablará de su vida personal por más que la prensa intente sacarle una declaración.

“Yo tengo que irme a mi país, con las gentes que me quieren, que me conocen bien y pues reflexionar sobre mí, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional y empezar de nuevo, porque soy un ser humano y cometo errores y también soy un hijo de dios, nada más por eso”. EDUARDO YÁÑEZ. ACTOR.

Sobre el tuit que contestó al periodista Jorge Ramos, en donde ironizó sobre la condición de “intocables” de los comunicadores, Yáñez dijo que suele estar de acuerdo con las opiniones de Ramos pero que también tiene derecho a expresar su desacuerdo, como el que expresó la semana pasada.

El actor aseguró que se lleva una lección importante del episodio y dijo que su postura no es de perdón, sino de disculpa, pues el único responsable de lo ocurrido es él, aunque lamentó que la prensa se empeñe en tratar asuntos personales de los protagonistas de la televisión.

“No estoy justificando mi acto. Mi acto es reprobable, ahí perdí el momento. Ya no pensé más. El tema de mi hijo es para mí lo más importante. Me disculpo con Paco porque te viste envuelto en algo que no te pertenece y tomaste lugar y parte, el insistir demasiado en eso, sentí que estabas del otro lado. Hay otra manera de contestar y decir las cosas. Yo ya me iba pero me regresó unas palabras y volví con la mente totalmente cegada”.