[VIDEO] Vetan spot de Super Bowl por crítica sobre la migración

ESTADOS UNIDOS.- El comercial muestra el viaje de una madre y su hija rumbo a Estados Unidos para buscar trabajo e iniciar una nueva vida, sin embargo, se encuentran con un muro fronterizo.

La construcción del muro fue una de las promesas de campaña del actual presidente de EU, Donald Trump, razón por la cual la cadena Fox, pidió a la empresa 84 Lumber, no lo emitiera completo.

De acuerdo con la presidente de la empresa, Maggie Hardy Magerko, la cuestión en sí, no es el muro, porque “si la gente está dispuesta a trabajar duro y hacer este país mejor, la puerta siempre debería estar abierta para ellos”

A través de Twitter, 84 Lumber negó que apoyara la inmigración no legal a EU:

@Harp_5A Absolutely not. We don't condone illegal immigration. Our story is symbolic of a journey that ends w/ becoming legal US citizens.

— 84 Lumber Company (@84LumberNews) February 6, 2017