[VIDEO] Ve aquí lo mejor del show de Conan O’Brien en México

Por si te lo perdiste (o no le querías subir el rating a ninguna televisora) mira aquí las entrevistas, el monólogo en español y un sketch futbolero

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa que el comediante y conductor estadounidense Conan O’Brien grabó en nuestra ciudad dio mucho de qué hablar la noche de este 1 de marzo, cuando se transmitió en TBS –su cadena original– y canal 2 de Televisa, después del noticiero de Denise Maerker. Esto, a pesar de que muchos reportaron que el programa no se transmitió mediante la app, sino que fue exclusivo para televisión.

Si fuiste de estas personas que no lo pudo ver en su celular o simplemente no querías prender la TV, he aquí algunos de los segmentos más relevantes que el canal oficial de O’Brien en YouTube, Team Coco, acaba de subir. Disfruta: