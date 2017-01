[VIDEO] Una parte del discurso de Trump coincide con el del malo de Batman

ESTADOS UNIDOS.- El discurso de investidura de Donald Trump ha sido coherente con su campaña electoral. El ya presidente de Estados Unidos ha sido populista y nacionalista, y ha prometido a los estaodunidenses recuperar el poder de las élites y devolvérselo al pueblo. Como hizo Bain, el malo de la película en una de las entregas de Batman.

“Hoy no estamos solo transfiriendo el poder de una Administración a otra, de una partido a otro, sino que estamos traspasando el poder de Washington DC para devolvéroslo a vosotros, el pueblo americano”, dijo Trump en uno de los momentos clave. En Twitter alguien se dio cuenta de que parte de esa frase la había escuchado antes en boca de Bain, el villano de la película de Batman El caballero oscuro: la leyenda renace.

No solo las palabras y el mensaje de fondo se parecen. También el escenario. Trump ha hablado solemnemente a los pies de las escalinatas del Capitolio. En su discurso Bane prometió también hacerse con el poder de las fuerzas corruptas que mandan en Gotham City para devolvérselo al pueblo. Y lo hizo de espaldas a las columnas neoclásicas del Ayuntamiento de la ciudad, como recoge el Daily Mirror.

En Twitter, donde la investidura se ha visto entre risas y lágrimas, la coincidencia no ha tardado en notarse.

My guy plagiarized Bane and America ate it up pic.twitter.com/5cKDTdioQW — Tyler R. Tynes (@TylerRickyTynes) January 20, 2017

Donald Trump’s inauguration speech echoes not Washington or Lincoln but Bane from The Dark Knight Rises. https://t.co/HlOz5P2O6l — Jeet Heer (@HeerJeet) January 20, 2017

The awkward moment when the new President of the United States plagiarises Bane #Inauguration pic.twitter.com/zfiadNDXfS — Joel Gleicher (@JoelG_88) January 20, 2017

Trump citando a Bane, no puedo más.

Qué morbo maravilloso el universo. pic.twitter.com/h9mS8HQ86X — drk0_ (@darkobowie) January 20, 2017

No soy mucho de política, pero que el discurso de Donald Trump se parezca al de Bane es para compartirlo #Inauguration pic.twitter.com/SyBwMuE2Ea — Miguel Delucio (@miguel_delucio) January 20, 2017

– Trump: Necesito un discurso de villano, claro y CONTUNDENTE.

– Agencia: Pos plagiemos al Bane, no? pic.twitter.com/FryibzDFFn — LegoConGafas® (@Nico_Crux) January 20, 2017