[VIDEO] Trump corta entrevista por “incómoda” pregunta sobre Obama

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump cortó una entrevista con el periodista John Dickerson, para CBS This Morning, por una pregunta sobre su antecesor, Barack Obama, que lo incomodó y a la que no quiso responder.

En el fragmento transmitido esta mañana, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre sus acusaciones en contra de Obama y el supuesto espionaje que habría ordenado en su contra durante la campaña presidencial de 2016.

Dickerson pidió a Trump aclarar porqué había dicho que su antecesor era un hombre “malo”y “enfermo”, y le preguntó si tenía alguna evidencia de sus dichos sobre intervenciones en contra de su equipo y colaboradores.

“Fue muy bueno conmigo con palabras, pero después de eso no ha habido relación. Puedes tomarlo de cualquier forma. No tienes que preguntarme a mí. Yo tengo mis opiniones y tú puedes tener las tuyas. Suficiente, muchas gracias”, dijo Trump antes de poner fin a la conversación.

Trump panicked and bailed on a CBS interview when asked about the Obama wiretap claims. pic.twitter.com/uELRaxbI6F

— Matt Bevan 🎙 (@MatthewBevan) May 1, 2017