[VIDEO] ‘Tri’ Sub-17 rescata empate ante Irak en debut mundialista

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gol de De la Rosa, la Selección Mexicana Sub-17 rescató un empate ante Irak en el primer partido del Mundial.

La Selección Mexicana Sub-17 rescató un empate ante su similar de Irak en su primer partido en el Mundial de la especialidad, disputado en la India.

El equipo asiático comenzó adelantándose en el marcador al minuto 16 con un gol de Dawood Mohammed, quien tras un pase a profundidad, quedó totalmente solo ante el portero mexicano a quien burló para después definir con el marco abierto.

⚽️ GOAL! Mohammed Dawood has arrived on the global stage! 7 goals in 7 games for the Iraqi! 1-0 to the young Lions! 👏 #FIFAU17WC pic.twitter.com/MClU3mFTiL

— Soccer Iraq (@SoccerIraq) October 8, 2017