[VIDEO] Tras el paso “Irma”, caimanes pasean por calles de Florida

FLORIDA.- El paso del huracán “Irma” por el océano Atlántico devastó parte de Florida, y dejó a más de 12 mil personas sin servicio eléctrico, daños en casas y árboles caídos; y también caimanes caminado por las calles, desorientados tras este fenómeno natural.

Así lo muestran diversos videos en las redes sociales. El más reciente fue publicado por el comediante Lejuan James, en su cuenta de Facebook, y muestra el momento en que, desde su automóvil, captó al reptil.

En la grabación de escasos 30 segundos, se puede observar al caimán transitar por una calle del centro de Melbourne, -una ciudad del condado de Brevard-, subir la acera y caminar por los jardines inundados debido a las fuertes lluvias características de este tipo de fenómenos naturales.

Este no es el único vídeo en el que se puede ver a dichos reptiles caminar por los suburbios estadounidenses; usuarios de las redes digitales han documentado más de estas inusuales apariciones.

Video from Surendra Dyal Jr in the 33187 area pic.twitter.com/RVpCB2VCZJ

Here is a gator on a stroll down US -192 (New Haven Ave) in Melbourne Florida during the hurricane #IRMA Credit: G Costello pic.twitter.com/Qg1NBOUgcz

— Cathy Koos (@ckoos1) 10 de septiembre de 2017