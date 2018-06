[VIDEO] Todos los anuncios de Electronic Arts en el E3 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- Inicia el E3 2018, y con él una plétora de presentaciones con los videojuegos que nos mantendrán al borde del sillón en lo que resta del 2018 y en el siguiente año. El primero en mostrar su cartas fue Electronic Arts (EA) y, a continuación, podrás ver todo lo que mostró este sábado 9 de junio.

SIMS (Season 4)

A partir de hoy puedes pre ordenar la nueva temporada de SIMS, juego que sorprendentemente ha sobrevivido gracias a su impenetrable horda de fans alrededor del mundo. En esta nueva temporada todo se trata del clima.

Battlefield V

Aunque no hubo mucha información, nos enteramos que Battlefield V tendrá un nuevo modo multijugador al estilo Battle Royale, lo cual indica que se quiere poner de vuelta en la batalla por la preferencia del público que se ha mudado a otras franquicias.

DLC de Star Wars Battlefront II

Nos enteramos que el año que entra tendremos un nuevo juego de la franquicia, llamado Jedi Fallen Order, pero no se dieron más detalles de esa sorpresa. Lo que sí está cerca es un nuevo DLC para Battlefront II, con personajes que habíamos estado esperando durante un tiempo, entre ellos General Grievous, Obi-Wan Kenobi, Count Dooku y Anakin Skywalker. No se reveló cuando llegaría la expansión… pero podríamos ver algo en alguna otra conferencia.

Sea of Solitude

Desde Alemania llega esta joya independiente. Sea of Solitude se desarrolla en un mundo en el que los humanos se vuelven muy solitarios, y se convierten en monstruos y cuanta la historia de Kya, quien sufrió este destino. Pero no está sola, el océano está lleno de criaturas como ella.

NBA Live 19

Este juego pretende ser un peldaño hacia la gloria. Tiene puntos interesantes, como el hecho de que te deje ir armando tu escuadra por todo el mundo, y una edición del personaje que te deja armar tus propios tenis, lo cual ser un enorme plus a los fans del juego; que aman el diseño. Estará disponible el 7 de septiembre.

Madden 19

Sorpresa, sorpresa: Madden NFL regresa a la PC después de una década. Estará disponible el 10 de agosto. También llegarrá al PS4 y Xbox One.

Command and Conquer: Rivals

Otra sorpresilla de EA en el E3. Command & Conquer sale de la PC y llegará a los móviles. Un juego de combate que promete enamorar a los fans de las batallas tipo Clash Royale.

Unravel 2

Aprovechando su conferencia de prensa, Electronic Arts anunció que Unravel 2 ya está disponible para todos los que quieran seguir la historia de Yarny; los personajes creador por el estudio indie Coldwood Interactive. Se conserva el estilo visual “bonito” de la primera entrega, pero con la gran novedad de que ahora deberás controlar a dos Yarnys.

FIFA19

La Champions League llegó a FIFA este año ¿Ya estás pensando en las retas?