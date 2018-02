[VIDEO] Tiroteo en Florida deja 17 muertos; ex estudiante habría sido el autor

E.U.-Al menos 17 personas murieron hoy en un tiroteo registrado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, en el sureste de Florida (Estados Unidos), confirmó el jefe de la Policía del condado de Broward, Scott Israel.

La Policía del Condado Broward identificó al autor como Nikolaus Cruz, un ex estudiante de ese centro educativo de 18 años de edad.

En una breve declaración a los medios el Alguacil del Condado Broward, Scott Israel, informó que el autor de los disparos es Nikolaus Cruz, de 19 años, quien se halla detenido, y reveló que la cifra de muertos asciende a 17 personas.

El diario Miami Herald citó a Jim Gard, un profesor de matemáticas de ese centro educativo, quien reveló que los docentes y personal administrativo fueron advertidos el año pasado de que el exestudiante constituía una amenaza y no se le debía permitir el ingreso al colegio con una mochila.

Un estudiante de este centro escolar declaró a la cadena CBS que Cruz, un “chico problemático”, fue expulsado de la escuela y que siempre “cargaba armas con él”, las cuales además no tenía reparos en enseñarla a los otros alumnos.

El tiroteo de esta tarde, justo a la hora de la salida, ha dejado por lo menos 17 muertos y varios heridos, 14 de los cuales han sido trasladados a hospitales locales, informó esta tarde el Alguacil del Condado Broward, Scott Israel.

Un portavoz de la Policía del condado de Broward señaló que un equipo de operaciones especiales SWAT se encuentra en las inmediaciones del colegio bachillerato, que tiene un alumnado de 3 mil estudiantes y que permanece cerrado.

Imágenes del canales de televisión mostraron el momento en que el sospechoso fue detenido por hasta seis efectivos policiales e ingresado en una patrulla.

Tanto el gobernador de Florida, Rick Scott, que se ha dirigido al lugar del suceso, como el Presidente de EU, Donald Trump, siguen de cerca la investigación del tiroteo.

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y

— zezima (@AJ_sesh) 14 de febrero de 2018