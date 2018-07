[VIDEO] Taylor Swift sufre ridícula caída en pleno concierto

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift continúa con su exitosa gira ‘Reputation Tour’ misma que por demanda de entradas tiene pactados nuevos conciertos en Estados Unidos y otros países.

Los críticos y fans están impresionados con el show que Taylor ofrece y felicitan a su equipo de trabajo, quienes le han ayudado a dar una de las giras más impresionantes de su carrera.

La cantante siempre arrasa con su elegancia y estilo; sin embargo, en su última presentación llamó la atención por protagonizar tremenda caída debido a las fuertes lluvias en New Jersey, justo cuando interpretaba el tema “Call It What You Want”.

Taylor Swift se levantó rápidamente con una gran sonrisa se levantó de la caída como toda una profesional y continuó como si nada hubiese ocurrido, aquí te mostramos el video: