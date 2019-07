[VIDEO] Sube y baja entre frontera de México y Estados Unidos alegra a niños

CIUDAD DE MÉXICO.- «Lo que sucede en un lugar tiene un impacto en el otro», señaló el creador del sube y baja entre frontera de México y Estados Unidos.

Un sube y baja instalado entre la frontera de México y Estados Unidos conmueve a millones de personas que observan a niños de ambas nacionalidades divertirse, sin importar quién está del otro lado. Las enternecedoras escenas quedaron registradas en video.

El colectivo Chopeke, liderado por los arquitectos Ronald Rael y Virginia San Fratello, instalaron tres juegos mecánicos de color rosa que han logrado atraer a chicos y grandes de Nuevo México y Anapra, Chihuahua.

Conmueve sube y baja entre la frontera de México y Estados Unidos

Tanto mexicanos como estadounidenses de todas las edades han disfrutado del sube y baja desde el pasado domingo 28 de julio. De este modo han compartiendo saludos, sonrisas y miradas, en medio de las duras políticas de migración.

«Se trata de la humanidad como punto de apoyo a los problemas. Lo que sucede en un lugar tiene un impacto en el otro, y eso es lo que exactamente hace un sube y baja»

RONALD RAEL, PROFESOR DE ARQUITECTURA EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA.

El video fue compartido en el perfil de Facebook de Kerry Doyle, directora del Rubin Center for the Visual Arts on the US-Mexico border, de donde se ha duplicado con rapidez. Entre los comentarios más destacados se encuentran: