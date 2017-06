[VIDEO] Se le va la voz a Mon Laferte en pleno concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante chilena Mon Laferte está en su apogeo, y en plena gira de su nuevo disco “La trenza” tuvo un gran incidente en Houston, pues no pudo salir a dar su show porque se le fue la voz, por lo que salió a decir a todos sus seguidores que se les regresaría el dinero de sus entradas.

Así que con su voz muy cortada por la enfermedad se disculpó ante sus seguidores y les prometió regresar.

“Estoy muy apenada con ustedes, no tengo voz, yo intente dar el show, pero no tengo voz, pero quise salir a disculparme, no puedo cantar, ni con todas las medicinas que me tome. Me da mucha pena porque nunca he cancelado un show, ‘playback’ no, en la vida lo he hecho, si de echo si vamos a regresar las entradas”, dijo Mon.