[VIDEO] Revelan primer trailer de Need for Speed Payback

El juego estaría disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One a partir del próximo 10 de noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tenemos excelentes noticias para los amantes de los videojuegos, la acción y la velocidad. Después de hacer un anuncio ayer, Electronic Arts por fin decidió liberar el primer trailer de Need for Speed Payback, el nuevo título de la franquicia conocida por dejarnos conducir coches como si nos llevara el diablo.

Además de presentar el adelanto, la compañía también informó a su público que el juego estaría disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One a partir del próximo 10 de noviembre.

Los jugadores probarán sus habilidades al volante y su instinto de supervivencia, ya que tendrán que ganarse el respeto en Fortune Valley, una ciudad que nunca duerme. Eso sin mencionar que jugarán en los zapatos de tres pilotos distintos: Tyler, Mac y Jess. Obviamente los enfrentamientos estarán a la vuelta de la esquina gracias a The House, la organización criminal que tiene el control de todo.

Otro de los detalles relacionados con ésta, la más reciente entrega de Ghost Games, es que nos dará la posibilidad de jugar en solitario y sin necesidad de conectarnos a Internet. Por lo tanto, podremos volver a esos clásicos días en los que formábamos parte de varias persecuciones policiales llenas de adrenalina.

Por último, pero no menos importante, en Need for Speed Payback también volverá la personalización de los coches como uno de sus puntos más fuertes. Estamos seguros de que muchos de ustedes pasarán horas creando los vehículos perfectos para hacer que sus oponentes muerdan el asfalto.

Sin más que decir, cerraremos esta nota recomendándoles que comiencen a guardar una lanita, porque no querrán perderse la oportunidad de correr a máxima velocidad cuanto este título llegue a las tiendas.