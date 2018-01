[VIDEO] Reto viral que pone en peligro la vida de los adolescentes

CIUDAD DE MÉXICO.- El departamento de policía de Kansas, en Estados Unidos, advirtió sobre los peligros de ingerir cápsulas de detergente para ropa, luego de que el reto comenzara a compartirse ampliamente entre los adolescentes de varios países.

El juego comenzó en 2016 tras la publicación de una imagen de la marca Tide, cuyo jabón tiene sabor a fruta, pero no se ha detenido y recientemente los médicos han reportado diversos casos en los que los pacientes ingirieron la sustancia intencionalmente.

Y’all ever just get the urge to eat a tide pod? pic.twitter.com/9vy49VdG7U

Al respecto, se compartieron algunas de las consecuencias: las cápsulas pueden quemar la boca, labios y esófago, mientras que la membrana sintética soluble que contiene el líquido puede causar depresión del sistema nervioso central, por lo que

De acuerdo con la Asociación de Centros de Control de Envenenamientos de Estados Unidos, en 2017 hubo más de 10 mil 500 casos de exposición a cápsulas de detergente entre niños de cinco años o menos. Tanto así, que la propia Tide compartió un video sobre lo grave que es ingerir dichos productos.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.

Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ

— Tide (@tide) January 12, 2018