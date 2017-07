[VIDEO] Reportera se pone nerviosa y abandona transmisión en vivo

ESPAÑA.- El nerviosismo de la reportera española Mar Chércoles le valió una oleada de burlas luego de que abandonara una transmisión en vivo debido a que no dejaba de trabarse.

Mientras informaba sobre las intensas lluvias que han provocado inundaciones en varias calles de España, un temblor incontrolable se apoderó de ella hasta que terminó huyendo.

“No, lo he hecho mal. ¡Joder!, Lo siento. Me he equivocado”, pronunció mientras se iba. Por supuesto, los memes y las mofas aparecieron en cuestión de minutos.