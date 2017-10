[VIDEO] Reportera pide una foto a Justin Trudeau en conferencia de prensa

CIUDAD DE MÉXICO.- El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, acompañado de su esposa Sophie Grégoire, llegó ayer a México en medio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países sostienen con Estados Unidos. Esta visita es la primera que Trudeau realiza a nuestro país.

Como parte de la agenda del canadiense, ayer se reunió con Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional donde ambos mandatarios conversaron a puerta cerrada. Después se presentaron ante los medios de comunicación para ofrecer una conferencia de prensa.

En su intervención la reportera de Radio Fórmula, Maru Rojas, formuló una pregunta con respecto a la postura de México ante la situación en Cataluña, después añadió “… Y pues lástima que el protocolo no me lo permite, pero si no, yo pediría una foto con el Primer Ministro.”

Al final de la conferencia el gobernante canadiense accedió a la petición de la reportera, y se fotografió junto a ella, su esposa, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Como lo hizo constar a través de una de historia de Instagram la cuenta del mandatario mexicano.

Reportera le declara su amor a Justin Trudeau y con su esposa enfrente 😱

Justin Trudeau también asistió a la sede de la Cruz Roja Mexicana en Polanco donde ayudó en la elaboración de algunas despensas para los damnificados de los sismos del pasado mes.