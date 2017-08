[VIDEO] Real Madrid derrota al Manchester United

CIUDAD DE MÉXICO.- En un duelo por la supremacía Europea, el Real Madrid, campeón de la Champions League, y el Manchester United, campeón de la Europa League, se enfrentaron en Macedonia por el primer título de la temporada: la Supercopa de Europa.

El equipo de los Red Devils generó jugadas interesantes al ataque en los primeros minutos del partido, pero fue el galés del Real Madrid, Gareth Bale, quien desaprovechó la oportunidad más clara del partido.

Fue hasta el minuto 24 cuando el equipo merengue se adelantó en el marcador, cuando tras un pase de Dani Carvajal, Casemiro, quien se encontraba ligeramente adelantado, se lanzó para conectar el esférico y vencer a David de Gea y terminar el primer tiempo con la ventaja.

Here’s a replay of #Isco making it 2-0 for #RealMadrid against #ManUtd in the #supercup2017 pic.twitter.com/snS3hgCR9r

