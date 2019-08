[VIDEO] Protesta estadounidense en podio de Lima

CIUDAD DE MÉXICO.- En la ceremonia en que recibió junto con su equipo la medalla de oro de esgrima en los Juegos Panamericanos, el estadounidense Race Imboden puso una rodilla en tierra como señal de protesta.

El estadounidense, quien ha sido medallista olímpico, se arrodilló el viernes, mientras se interpretaba el himno nacional, para protestar contra las injusticias raciales y sociales en su país. Había obtenido bronce en florete individual. En la competición por equipos, también con florete, se llevó el oro junto con Gerek Meinhardt y Nick Itkin.

Imboden, quien tiene 26 años, compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 donde ganó el bronce por equipos.

«Respetamos su derecho a expresar sus puntos de vista, pero nos decepciona que haya elegido no cumplir su compromiso. Nuestra dirigencia revisa qué consecuencias se derivarán de esto».

'We must call for change'

Team USA fencer Race Imboden took a knee as a form of silent protest during the team foil medal ceremony 2019 Pan American Games. pic.twitter.com/Ft7XYZtPxV

— CBC Olympics (@CBCOlympics) August 10, 2019