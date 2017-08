POLINIA.- Durante una carrera de la Vuelta Ciclista a Polonia, un poni se metió al pelotón, provocando risas y sustos entre los competidores y asistentes.

El poni se coló al mismo a poco menos de 100 kilómetros de la meta. Aunque los ciclistas pudieron sufrir daños, el animal no provocó ningún incidente.

Prance Armstrong: Plucky pony joins in with Tour of Poland cycling race https://t.co/z07Kp3B1r6 pic.twitter.com/EElBRHHhy5

— The WorldPost (@TheWorldPost) 4 de agosto de 2017