[VIDEO] Policía golpea brutalmente a menor de edad en la playa

E.U.-El momento en el que un oficial de policía golpea en la cabeza a una menor en repetidas ocasiones este sábado quedó registrado en video.

El incidente tuvo lugar en una playa de Nueva Jersey durante el fin de semana de Memorial Day, en Estados Unidos.

En la grabación, dos oficiales de policía pueden ser vistos sometiendo a Emily Weinman, oriunda de Filadelfia, en la playa. La menor de edad asegura que ella no hizo nada para ser tratada de esa manera.

“¡Deja de resistirte!”, grita uno de los uniformados antes de que su compañero golpeara la cabeza de Emily un par de ocasiones antes de azotarla contra la arena.

“No me estoy resistiendo, no hice nada malo”, contesta Weinman antes de ser esposada. “Nada les permite golpearme así”.

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G — Lexy (@HewittLexy) 26 de mayo de 2018

En el video se puede escuchar llorar a la hija de Emily de 18 meses de edad, quien estaba en brazos del padre de la menor sometida. La madre de Weinman también fue arrestada en el incidente.

Emily visitó la playa en compañía de sus dos padres, su hija y una amiga. En Facebook explicó lo sucedido aceptando que había consumido alcohol.

“Todo empezó cuando unos policías se acercaron a mí a bordo de un vehículo y me preguntaron mi edad y la de mi amiga porque había alcohol cerca de nosotras. Sí consumí alcohol. Era el fin de semana de Memorial Day, el 90 por ciento de los menores de edad en la playa también estaban tomando, sin duda”, escribió.

Emily asegura que tanto ella como su amiga cooperaron con los oficiales y les dijeron sus respectivas edades, sin embargo, ellos permanecieron cerca de ellas e incluso siguieron a Weinman cuando hizo una llamada telefónica.

“Les dije que no estaba tomando alcohol, que claramente estaba cerrado. Le pregunté al oficial que me seguía si no tenía nada mejor que hacer que arrestar a menores de edad por beber en la playa. Me contestó que me iban a dejar ir hasta que le dije eso, por lo que procedió a arrestarme”.

Después de esto, los oficiales arrestaron a la menor de edad con lujo de violencia. La policía de Wildwood aseguró que se encuentran investigando el incidente.