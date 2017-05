[VIDEO] Policía de Texas agrede a un afroamericano esposado

El video, enviado al canal de televisión KDFW-TV, muestra a un oficial que usa una pistola aturdidora contra el joven; “no huyas, porque no estoy jugando contigo”, le dice.

DALLAS, TX.- Un video filtrado a un canal de televisión muestra a un sargento de la policía de raza blanca del área de Dallas que usa una pistola aturdidora contra un negro esposado, lo que coloca nuevamente bajo los reflectores al mismo departamento pocas semanas después de que un agente blanco fue acusado de homicidio por balear a un adolescente negro desarmado.

El video enviado por correo de manera anónima al canal KDFW-TV muestra un incidente de abril de 2016 en el que policías de la ciudad de Balch Springs responden a una llamada sobre un hombre que portaba una pistola mientras caminaba por un barrio. En las primeras imágenes del video transmitido por el canal el martes aparece el sospechoso, identificado como Marco Stephenson, arrodillado con las manos detrás de la cabeza.

Los policías patean una pistola _ identificada posteriormente como de aire_ con el fin de alejarla de Stephenson, lo esposan y utilizan un cuchillo para cortar las correas de la mochila que traía en la espalda. Cuando ésta cae al piso, un sargento no identificado utiliza una pistola aturdidora para darle dos descargas al detenido.

Se escucha al sargento decir: “No huyas. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Porque no estoy jugando contigo hoy”.

La policía de Balch Springs no respondió el miércoles de inmediato a una solicitud de The Associated Press para pedirle las grabaciones de las cámaras que los policías portan en el cuerpo sobre el arresto de ese día. Directivos del departamento emitieron el martes un comunicado en la página de Facebook de la agencia.

“El video fue revisado por la División de los Rangers de Texas, la cual es la agencia judicial de mayor rango y más prestigiosa” en el estado, se afirma en el comunicado. “Se determinó que no se presentarían cargos contra el agente de policía de Balch Springs después de que una agencia independiente revisó el video y de que se realizó una revisión interna”.

El jefe de policía Jonathan Haber dijo a la televisora que el agente fue reprendido administrativamente, lo cual incluye ser retirado de la interacción con el público hasta que complete una capacitación adicional en resolución de conflictos, en materia de prejuicios y sobre respuesta ante casos de problemas de salud mental.

Los directivos del departamento señalaron además que saben que están “bajo un microscopio” debido a los acontecimientos recientes. Balch Springs, un suburbio de Dallas con aproximadamente 24.000 residentes, tiene sólo el 19% de habitantes blancos, pero el 80% de los agentes en su departamento de policía son de esa raza.