[VIDEO] Piloto de Ferrari atropella a su propio mecánico

CIUDAD DE MÉXICO.-Momentos de angustia y sufrimiento se vivieron en el Gran Premio de Baréin, donde uno de los mecánicos de Ferrari fue atropellado por el bólido de Kimi Raikkonen cuando éste salía de los pits.

El piloto finlandés entró a su zona de pits y los mecánicos comenzaron su trabajo; sin embargo, los tres encargados de cambiar el neumático izquierdo trasero tuvieron problemas y no pudieron realizar el cambio, por lo que Raikkonen arrancó y se llevó “entre las llantas” a uno de sus mecánicos, quien sufrió una fractura de tibia y peroné.

La escudería informó, mediante redes sociales, que la persona lesionada fue atendida de manera inmediata, para luego ser llevado al hospital.

Our mechanic was taken to hospital for treatment #BahrainGP

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 8, 2018