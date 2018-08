[VIDEO] Perro disfruta como nadie de su canción favorita

CIUDAD DE MÉXICO.-¿Te acuerdas del meme de ‘Oi nomás ese cumbión’ (por si no tienes idea, aquí te lo dejamos), pues este can hizo la mejor reinterpretación que le podríamos haber pedido al universo.

El animalito sumamente encantador llamado Chamiso, se ve en un corto pero divertido video moviéndose con cadencia mientras escucha una cumbia emitida desde el celular de su dueño.

El video originalmente fue publicado en Twitter por un usuario identificado como Gustavo que contó que Chamiso y su Chamisa (su otra mascota), estaban abandonados en una granja adquirida por su familia.

A pesar de que ambos eran huraños al inicio, con paciencia y perseverancia lograron, los nuevos dueños lograron ganarse su confianza y amor.

i felt like sharing this video of my dog straight chillin pic.twitter.com/7PbHb5vExW

— gustavo📌 (@capnsaveahood) 25 de agosto de 2018