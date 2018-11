[VIDEO] Peleador de Muay Thai muere al ser noqueado en Bangkok

BANGKOK.- El luchador italiano Christian Daghio murió mientras peleaba por el título mundial de Muay Thai este fin de semana. Siete veces campeón del mundo, sufrió un importante daño cerebral en el último round de la pelea contra Don Pareuang.

Pese a su avanzada edad, Daghio se arriesgó a entrar nuevamente en el cuadrilátero buscando su octavo campeonato, sin embargo entró en coma tras caer derribado en dos ocasiones durante el combate.

Pese a la terrible noticia, su familia señaló que el peleador murió haciendo lo que le gustaba, además de que lo hizo siendo un campeón.

“Murió como quería morir. No me arrepiento porque él era así, dijo que quería pelear hasta que tuviera ochenta años. El anillo era su vida y murió como campeón. Mi hermano tenía una novia en Tailandia y una niña de 5 años que aún no sabe que su padre está muerto”, señaló su hermano.

A lo largo de su carrera, Daghio conquistó un bronce mundial y dos europeos desde que se convirtió en profesional, en 1993. Asimismo, fue el primero en graduarse en Muay Thai en Tailandia y el primer italiano en ganar en el estadio Lumpini, en Bangkok.