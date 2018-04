[VIDEO] Parten helicópteros de la Guardia Nacional rumbo a la frontera

TEXAS.-La base de la Guardia Nacional en Texas inició con el despliegue de 250 elementos asignados a apoyar las labores de seguridad en la frontera con México.

En conferencia de prensa, la general Tracy Norris informó que durante el transcurso de 72 horas arribarán a la frontera 250 soldados, quienes, según sus palabras, podrían estar o no armados, de acuerdo con la misión que les sea encomendada.

“Según la misión, un soldado podría estar armado para defensa propia, pero depende de la misión y los requerimientos establecidos por el Departamento de Seguridad Interna”, dijo ante cuestionamientos de reporteros y minutos antes de que partieran los primeros helicópteros.

#Texas #NationalGuard Lakota aircraft currently on their way to the US -Mexico border. pic.twitter.com/kFnlNnNBtx

— Texas Military Dept (@TXMilitary) April 7, 2018