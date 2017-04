[VIDEO] Parodia de la resurrección de Cristo que triunfa en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Se imaginan cómo fue la resurrección de Cristo? ¿Cómo sería el reencuentro entre María y Jesús? ¿No? Pues Porta Dos Fundos, un grupo de cómicos brasileños, lo hizo, eso sí, desde el sentido del humor.

En el sketch vemos cómo Cristo llega a casa donde María friega la loza. “Amor”, dice él, esperando una respuesta emocionada de su pareja.

Pero nada de eso. “¿Se puede saber dónde estabas?”, le dice indignada. “Me morí, María. Me morí y resucité”, explica Cristo. “Me morí el viernes y resucité esta noche”, agrega.

Ni con esas. María estalla enfadada por la explicación, que considera “un cuento”. “Me estás diciendo que desapareciste el fin de semana, ¡entero! ¿Porque te habías muerto? Y justo resucitaste el domingo por la noche. ¿Te piensas que soy idiota, Jesús? ¿Cuándo será la próxima muerte, en carnaval?”.

“María, tengo pruebas, estoy lleno de llagas”, le muestra Cristo. “Eso es de pelear, ¿andas peleando por ahí?”, prosigue ella. “¡Me clavaron en la cruz!”, trata de convencerla él. “Algo malo andarías haciendo, porque a nadie lo clavan en la cruz por estar quieto”, responde María.

“¡Estoy cansada! Llegas con olor a vino, andas con esos amigos tuyos, vagabundos y desempleados”, continúa ella, ante la desesperación de Jesús, que no para de gesticular y trata de defenderse. “Son apóstoles”. “¿Ganan dinero?”, pregunta ella. “No”, dice él. “Entonces son todos unos vagabundos, como tú”, afirma ella.

En ese momento se hace un silencio y Jesús le dice que ella debería de estar “feliz” por su regreso. Es ahí cuando María se calma y le dice que vaya a lavarse, que ella preparará algo de comida.

Sin embargo, Cristo no se puede quedar y trata de explicárselo a María. “Amor, una cosa. Volví, pero más o menos. No volví para quedarme, tengo que regresar allá arriba”. Y no, María tampoco entiende eso y le amenaza con un rodillo mientras le pregunta si está con alguna otra mujer.

El vídeo, publicado en 2015, ha sido rescatado en Facebook coincidiendo con la Semana Santa y lleva casi 3.000 compartidos en apenas tres días con más de 70.000 visualizaciones. El vídeo original lleva casi 2,3 millones de reproducciones desde su publicación en YouTube.

Este año, para la Semana Santa, han realizado otro vídeo en el que Cristo y sus amigos le gastan una broma a María Magdalena, a la que hacen creer que está muerto y que resucita como un zombie. Una broma que tratan de gastar a otras personas que acuden a su casa a velar su cuerpo.