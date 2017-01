[VIDEO] Padres de Rubí destapan fraude en festejo de XV años

CIUDAD DE MÉXICO.- La quinceañera más comentada de México, Rubí Ibarra García, sigue dando de qué hablar pues ahora sus padres denunciar haber sido victimas de un fraude.

Crescencio Ibarra, padre de la menor, señaló ante el diario La Razón que fue defraudado por un supuesto representante de la banda “Los Cachorros de Juan Villarreal”, con 105 mil pesos.

Al parecer un sujeto identificado Bernardo Ramírez Portales, se hizo pasar por manager de la banda y exigió a Crescencio una serie de pagos para que la agrupación estuviera presente en el jolgorio.

“Él me manejó que me traía a los chavos por 160 mil pesos y que con escenario me los ponía en 220 mil. Le dije que me los trajera con todo y el escenario y llegamos al acuerdo de 210 mil y firmamos contrato”, declaró el padre.