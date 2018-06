[VIDEO] Nuevo episodio de acoso a periodista en Rusia 2018

RUSIA.-Durante la transmisión en vivo de la previa del partido entre Japón y Senegal, la periodista brasileña, Julia Guimaraes, fue víctima de acoso por parte de un aficionado que intento besarla.

Afortunadamente, la corresponsal de Globo Esporte, logró evitar que el hincha lograra su objetivo y posteriormente, enfrentó al hincha, sus palabras fueron las siguientes:

“No te he dado permiso para hacer eso, nunca. ¿ok? No es educado y no está bien. No vuelvas a hacer eso. No vuelvas a hacer eso con una mujer. Respeta.”

Es VERGONZOSO que nuestra compañera periodista Julia Guimarães de @globoesportecom no pueda hacer la conexión porque un hincha pretende dale un beso Julia: “es horrible. Me siento indefenso, vulnerable. Por qué la persona piensa que tiene el derecho de hacer esto” pic.twitter.com/84UKyRLUYp — Carrusel Deportivo (@carrusel) 24 de junio de 2018



Este episodio se suma a una amplia lista de comportamientos inadecuados cometidos por algunos aficionados irresponsables que no son capaces de respetar las normas de convivencia elementales.