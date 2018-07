[VIDEO] No hubo disparos en robo de Plaza de McAllen, Texas: Policía

McAllen, Texas.- Las vitrinas que se rompieron durante un intento de robo en una joyería en un conocido centro comercial de Texas este sábado fueron malinterpretadas como disparos y enviaron a personas a correr hacia las salidas, según las autoridades y testigos.

Todos los sospechosos conocidos del intento de robo en el centro comercial La Plaza en McAllen fueron detenidos, dijo el jefe de policía de la ciudad, Víctor Rodríguez, en un comunicado que el gobierno de la ciudad publicó en Twitter.

Madeline Madden, una joven de 17 años de McAllen, le dijo a The Monitor of McAllen que estaba dentro de Glitz and Glamour, una boutique justo al otro lado del centro comercial, cuando vio a la gente salir corriendo del centro comercial y entrar en el estacionamiento.

Ella dijo que una pareja asustada corrió a la boutique en busca de seguridad.

“El hombre y su esposa llegaron con sus hijos y les preguntaron si iban a cerrar con llave la puerta, y nos dijeron lo que sucedió … que hubo un tiroteo”, dijo Madden. “Estaban tratando de escapar”. La esposa estaba llorando y el hombre parecía realmente nervioso. Tenían un recién nacido y un niño pequeño con ellos, y el niño lloraba. Alguien más vino y les cortó la caída.

Tuvimos que cerrar con llave las puertas y no dejar que nadie más entrara en la tienda”.

#UDPATE: McAllen PD confirms a robbery attempt at jewelry store. All known suspects in custody. No injuries.

La policía de McAllen confirma intento de robo en joyería. Sospechosos en custodia. No se reportan heridos. pic.twitter.com/By1GHKlL1K — Maricela De La Cruz (@Maricela_dlCruz) July 28, 2018

Varias agencias de aplicación de la ley se apresuraron a la escena, incluidos los oficiales del Departamento de Policía de McAllen, la oficina del sheriff del Condado de Hidalgo y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Los despachadores de la policía de McAllen y la oficina del alguacil del condado de Hidalgo se negaron a responder preguntas cuando se comunicaron por teléfono.

El centro comercial es uno de los principales centros comerciales en el Valle del Río Grande. McAllen está cerca de la frontera con México y aproximadamente a 50 millas (80 kilómetros) al oeste de la costa del Golfo.