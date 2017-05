[VIDEO] “Ni un peso más a mercenarios de información”

NUEVO LAREDO, TAM.- El presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, acusó de chantaje informativo a los directivos de un periódico, al afirmar públicamente que le han exigido dos millones y medio de pesos y puestos públicos a cambio de ya no atacarlo a través de dicho medio.

“Hemos sido sujetos de constantes ataques por parte del periódico El Mañana, lo digo con nombre y apellido, directamente, y el mensaje va para ellos, no nos vamos a doblar, no les vamos dar los dos millones y medio de pesos que quieren mensualmente para poder estar sacando cosas positivas; se acabó, ni posiciones en el gobierno, ni dinero, carretonadas de dinero que se llevaban. Ni yo, ni el Gobierno se va a doblar, así es que dénle, háganle como quieran, aquí no les vamos a dar ni un sólo peso y que les quede bien claro, así vamos a estar, no vamos a destinar el recurso público a gente que sólo se dedica a ser mercenarios de la información”, fue lo que dijo el alcalde al respecto, durante la Conferencia de Prensa celebrada el lunes por la mañana en la Sala de Cabildo.

El munícipe dejó en claro que está a favor de la libertad de expresión, que no le molestan las críticas y siempre ha sido receptivo a las mismas y que otros medios lo han atacado y ha aceptado los cuestionamientos, “No tengo ningún problema, lo que no se vale es que la línea editorial esté amarrada con la línea comercial”, refiriéndose al caso del medio involucrado.

“He sido muy respetuoso y mesurado, los cuestionamientos que me han hecho de manera directa, con respeto los tomo, los contesto. El trato a todos ustedes siempre ha sido de nivel, de calidad, siempre he buscado tener la mejor de las relaciones, pero no porque te compré un aviso de ocasión, o dos, o mil, o te lleve dos millones y medio, más posiciones políticas, vas a tener ahí todo un control de influencia, eso se acabó, conmigo no va a pasar, y el Gobernador lo sabe y el respaldo es completo y total, él mismo ha sido víctima de todo esto”, concluyó.