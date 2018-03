[VIDEO] Muestran plagio de Ricardo Anaya en su discurso de toma de protesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Un video que circula en redes sociales muestra la forma en que Ricardo Anaya se “pirateó” fragmentos de una ponencia ofrecida por el reconocido ambientalista internacional Tony Seba, para el discurso que formalizó su candidatura presidencial por la coalición Por México al Frente.

En la grabación se retoma parte de la conferencia en la que Anaya presenta fotografías de Nueva York para evidenciar como se pasó de los carruajes de caballos a los autos en menos de 13 años. Sin embargo, tanto las imágenes como las palabras son idénticas a las utilizadas por Tony Seba en una presentación de 2016.

El plagio continúa cuando Anaya Cortés retoma el auge y descalabro de la empresa fotográfica Kodak. Ese frgmento también es una repetición de Seba, quien es uno de los principales impulsores de la innovación tecnológica a partir de energías limpias.

Además del plagio a Seba, el panista también recurre a un ejemplo utilizado por el ingeniero, autor y empresario Peter Diamandis sobre la capacidad de traslado de información. Anaya utilizó los mismos episodios para su discurso de destape en diciembre de 2017, cuando se registró como el único aspirante presidencial por la coalición PAN, PRD y MC.

Mienten @ruizmassieu, el PRI y sus corifeos. Un plagio es cuando NO se cita la fuente, lo cual NO ocurre en este caso. Con toda claridad dice: “fuente: Tony Seba”. Ya no saben qué inventar para levantar la capaña en ruinas de Meade. pic.twitter.com/E9xotzIYiJ

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 3, 2018