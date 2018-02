[VIDEO] Morena aprueba candidatura presidencial de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asamblea Nacional Electiva del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República.

En el evento celebrado en la Ciudad de México, el candidato tomó protesta frente a los delegados que aprobaron su candidatura.

“Ofrezco seguir actuando en apego a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, me comprometo a eliminar la corrupción y la impunidad, serán abolidos fueros y privilegios, se acabarán lujos, abusos y el despilfarro en el gobierno, no habrá pensiones millonarias para los ex presidentes”, declaró el candidato tras rendir protesta.