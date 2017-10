[VIDEO] Miller sufre terrorífica lesión tras conseguir touchdown

MÉXICO.- El receptor de los Chicago Bears, Zach Miller, sufrió una brutal lesión luego de que anotara un touchdown ante Nueva Orleans Saints.

Todo ocurrió cuando Mitch Trubisky lanzó un pase de 25 yardas para Miller, quien tras recibir el ovoide pisó mal y terminó por partirse la rodilla izquierda dejando una imagen más que aparatosa. Sin embargo, la anotación valió para que su equipo recortara la pizarra a 14-6.

Veremos qué dicen los reportes médicos oficiales una vez que se le sean practicadas las pruebas de rigor al casaca 86, pero por lo visto se perderá el resto de la temporada.

GRAPHIC VIDEO WARNING

By video, #ZachMiller multi-ligament knee injury and refs even take away the TD. pic.twitter.com/ISBoBD8lgf

— David J. Chao, MD (@ProFootballDoc) 29 de octubre de 2017