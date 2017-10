[VIDEO] Mensaje de WhatsApp provocó el divorcio de Cristian Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que los rumores fueron ciertos, Cristian Castro ha confirmado en una entrevista que dio al programa argentino La Noche de Mirtha, que durante su luna de miel con Carol Victoria él le encontró un mensaje en su celular. “No soy tan aguantador, la verdad no”, dijo el cantante durante la plática.

Y aunque muchos pensaban que no le dolió su separación pues siempre lució tranquilo, el confiesa que no fue así. “Obvio estoy súper triste, quién no va a estar triste. Tristísimo. La gente cree que yo estoy muy feliz, pero yo estoy tristísimo. Pero ¿cómo me voy a casar y no estar triste? Uno no se casa, se divorcia y está feliz”, aseguró.

Fue el hijo de Verónica Castro quien, luego de anunciar en mayo por todo lo alto su boda con la violinista, en julio confirmaba los rumores de separación: “Sí fue en la luna de miel, por así decirlo, (terminamos) 28 días después de casarnos, así que realmente es una vergüenza, me avergüenza, sí, pero si así se va a presentar el destino y las cosas, pues yo cumplí, traté de estar bien y ella yo creo que también trató de estar bien, simplemente no se pudo”, dijo entonces.

Después de la repentina noticia, Cristian comenzó a ser visto con algunas ex novias pero hasta ahora no tiene una relación formal con nadie que se sepa.

Fuente: Quien