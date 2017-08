[VIDEO] McGregor disfruta una alocada fiesta tras perder con Mayweather

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrepitosa derrota que sufrió este domingo contra Floyd Mayweather no fue impedimento para que Conor McGregor fuera el epicentro de una fiesta estilo Las Vegas, en la que habría desembolsado hasta 100 mil dólares para su consumo y el de sus acompañantes.

El evento ya había sido organizado, pues sus fans pagaron 200 dólares para entrar al Encore Beach Club de la mencionada ciudad de Nevada, donde acudieron cerca de 2 mil fanáticos y lugar al que la estrella de la UFC llegó alrededor de las 3 de la madrugada.

Con lentes oscuros para ocultar los golpes que le propinó Money Mayweather, el irlandés tomó el puesto de DJ para poner a bailar al público con canciones como “All the Way Up”, de Fat Joe y Remy Ma.

“El resultado no fue el que esperábamos, pero de igual manera podemos celebrar como si hubiera sucedido”, dijo McGregor al ambientar la fiesta.

Conor McGregor is bonafide rock star. Incredible scenes at his after party @EncoreBeachClub . This being his first event of 2 year residency. pic.twitter.com/8pAVP6s1oF

Conor McGregor: “It didn’t go our way but we’ll still party like it did go our way.” @EncoreBeachClub #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/87H0vlCc4l

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 27 de agosto de 2017