[VIDEO] May anuncia política antiterrorista más dura tras atentado en Londres

La reacción de May supone un llamativo cambio respecto a la respuesta de su Gobierno a los atentados de Westminster y Mánchester. En el primero, el 22 de marzo, un hombre arrolló a decenas de viandantes con una furgoneta para luego estrellarse en la valla del Parlamento matando a cinco personas; en el segundo, dos meses después, un terrorista suicida mató a 22 personas a la salida de un concierto en Mánchester. En ninguno de los dos casos reclamó el Gobierno más poderes para las fuerzas de seguridad. De hecho, la ministra del Interior, Amber Rudd, declaró explícitamente, después del ataque en Mánchester, que los servicios de inteligencia no pedían más competencias.

Pero esta vez, dijo May, “no podemos pretender que las cosas puedan continuar como hasta ahora”. A las puertas del 10 de Downing Street, la primera ministra anunció una auténtica ofensiva legislativa contra el terrorismo. El ministro de Exteriores, Boris Johnson, fue incluso más allá al declarar que “los pozos de la tolerancia se están secando”.

La primera ministra pidió a las compañías tecnológicas que no ofrezcan al extremismo “un espacio seguro para desarrollarse”. Pero es necesario también, añadió, denegarles “ese espacio seguro en el mundo real”. Hay que combatir al Estado Islámico en Irak y en Siria, dijo, pero también en casa. “Debemos ser más robustos a la hora de identificar y señalar [esa tolerancia con el extremismo] en el sector público y en toda la sociedad”, añadió, “y eso requerirá conversaciones difíciles y a menudo embarazosas”.

Un giro en la campaña

Las declaraciones de May suponen una clara subida del tono en el discurso. El programa electoral del Partido Conservador contiene un apartado con planes para combatir el extremismo, relativamente vagos, que incluyen la “consideración” de “la creación de nuevos tipos delictivos”. Las palabras de May de este domingo van más allá. Parecen indicar su intención de resucitar los planes de una legislación que combata el “extremismo no violento”, que su predecesor, David Cameron —con quien May fue ministra del Interior— quiso introducir sin éxito en dos ocasiones. La dificultad de definir el concepto fue uno de los motivos de que la legislación no saliera adelante.

“Si necesitamos aumentar la duración de las condenas por crímenes relacionados con el terrorismo, incluso delitos aparentemente menos graves, eso es lo que haremos”, advirtió al fin May. La comparecencia se produjo doce horas después del atentado terrorista, en el que tres hombres atropellaron con una furgoneta a decenas de peatones junto al puente de Londres, y a continuación apuñalaron a diversas personas en el cercano y concurrido Borough Market. El ataque se saldó con siete fallecidos, además de los tres terroristas, y 48 heridos. Al menos doce personas fueron detenidas el domingo en relación con el atentado.

Después de los atentados de Londres del 7 de julio de 2005, que dejaron 52 muertos, el entonces primer ministro, el laborista Tony Blair, anunció también un ambicioso plan para combatir el terrorismo que nunca se materializó del todo. Fue acusado de sobreactuar, tras constatarse que algunas de las medidas eran inviables. Las declaraciones de May, a cuatro días de las elecciones legislativas y con la campaña suspendida en señal de duelo, causaron malestar en las filas laboristas. La portavoz de Interior en la oposición, Emily Thornberry, consideró que las declaraciones de May quebrantan el pacto de dejar a un lado la campaña política hasta que este lunes por la mañana se reanude.

Los recientes acontecimientos, defendió May, demuestran que los autores de los atentados se inspiran en otros. “El terrorismo alimenta al terrorismo y los autores pasan a la acción, no basándose en planes cuidadosamente preparados, sino copiándose los unos a los otros”, añadió.

El del sábado por la noche fue el tercer atentado terrorista en suelo británico en menos de tres meses. En este mismo periodo, según Interior, la policía ha frustrado otros cinco ataques.

Fuente: El País