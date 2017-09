[VIDEO] Mars dice: pobres no deberían tener hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- La adolescente de 16 años que hace poco anunció su libre decisión de abandonar la prepa, ahora está convencida de que si los pobres dejaran de reproducirse, acabaríamos con la pobreza en México y todo el mundo.

No, no es broma. El mensaje clasista fue compartido a través de su perfil oficial en Facebook, donde Aguirre mencionó que “aquellas personas que tienen un nivel económico inferior” no deberían tener hijos.

Esto, porque “si no les sobra dinero ni tiempo constante como para disponerlo a los cuidados de los hijos”, lo mejor sería dejar de reproducirse. Así sus argumentos.

Pero lo que debería dejar de reproducirse son sus videos, opinaron usuarios de redes sociales, pues comentan que ‘La Mars’ habla sin sustentos económicos que comprendan que si un porcentaje considerable de los mexicanos padece pobreza, entonces ¿la mayoría debería abstenerse de tener hijos?

Las oportunidades se construyen por uno mismo, pero ¿qué hay de las pocas campañas de educación sexual a las que no todos tienen alcance?