[VIDEO] Maluma; el gran invitado en el festejo de Neymar

CIUDAD DE MÉXICO.-El astro brasileño Neymar celebró en una sala de lujo de esta capital su cumpleaños número 26, al que asistieron estrellas del mundo de la música, la moda y del futbol, como el ex delantero carioca Ronaldo.

Un total de 200 invitados participaron en la velada que comenzó en la noche del domingo en el selecto Pavillon Cambon del centro de la capital francesa y concluyó entrada la madrugada del lunes.

Una de las sorpresas para el jugador del PSG y seleccionado con Brasil fue la llegada de su ídolo Maluma, quien interpretó algunas de sus canciones y quien hizo llorar al futbolista.

Entre los invitados figuraban sobre todo personalidades de la moda, la música y el futbol, sobre todo de Brasil, como el ex internacional Ronaldo o el cantante Rodriguinho.

También asistieron varias de las principales estrellas del club de Neymar, el PSG (Paris Saint-Germain) de la capital francesa como Cavani y Mbappé, el presidente qatarí del equipo, Nasser Al-Khelaïfi, y su director técnico, Unai Emery, entre otros.

La fiesta de cumpleaños del jugador más caro de la historia del futbol estuvo amenizada por el conocido disc jokey DJ Snake y concluyó con un espectáculo de bicicletas BMX y bailarines de música break dance.

Pasada la medianoche Neymar cortó el pastel de cumpleaños y se emocionó al ver un video que le envió desde Brasil su hijo. Redes sociales y televisoras locales difundieron algunas imágenes de la fiesta a la que asistió la pareja de Neymar, la modelo brasileña Bruna Marquezine.

Neymar Jr nació el 5 de febrero de 1992 en el Estado brasileño de Sao Paulo.

No podía faltar la felicitación de Pelé, quien no se le olvidó del cumpleaños del ex jugador de Santos y también de Cristiano Ronaldo.