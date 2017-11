[VIDEO] Los Simpson envían 25 mil dólares a Puerto Rico

ESTADOS UNIDOS.- La producción de Los Simpson envió una donación de 25 mil dólares a Puerto Rico y un gracioso mensaje para el alcaldesa de San Juan, con detalles emotivos narrados por Moe, famoso personaje de la serie animada.

El intercambio entre los históricos dibujos y Carmen Yulín Cruz nacieron varios días atrás. La intendente de la capital de la isla había agradecido en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo.

To @TheSimpsons thank you for keeping Puerto Rico in your hearts. Big Fan. Love that you always say what you mean no matter the consequences pic.twitter.com/D07PYvnLI8

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) 24 de octubre de 2017