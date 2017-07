[VIDEO] Layún responde a ‘mentadas’

GUADALAJARA.- Miguel Layún no tuvo la mejor de las noches en el estadio de Chivas, luego que al ingresar al campo en la segunda mitad, la gente se metió fuertemente con él. Además, a su salida de los vestidores rumbo al camión, los medios de comunicación esperaban alguna reacción de su parte, a lo que amablemente el jugador se negó para retirarse.

De hecho, no había sido el único que se fue de largo en la zona mixta, otros como Iker Casillas, Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona y Diego Reyes, tampoco se detuvieron.

Que bonito hermano, después se quejan cuando uno los manda a la ching.da”, fue la reacción del también seleccionado nacional al escuchar chiflidos de un par de personas que estaba en la sala de prensa del estadio.

Layún dio la media vuelta y se retiró con el resto de sus compañeros mientras observaba su celular.

En redes sociales, Layún enalteció lo bueno que es regresar a México jugando con un equipo europeo y descartó que le molesten los chiflidos.

La visita del Porto a Guadalajara se convirtió en algo extraño en sus instantes finales, pues tampoco se llevó a cabo el desempate en tanda de penales pues los europeos se negaron.

Jajajaja que corto eres, se llama sarcasmo y es por los chiflidos, que para que no te confundas, no me molesta recibirlo de estos equipos! 😚 https://t.co/gWakJvyFEA

— Miguel Layun (@Miguel_layun) 20 de julio de 2017