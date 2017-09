[VIDEO] Las terroríficas imágenes de “María”

CIUDAD DE MÉXICO.- En Internet empiezan a aparecer las primeras imágenes de la isla de Dominica bajo el azote del huracán “María”. Con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, María ha tocado tierra este lunes en Dominica en el Caribe con máxima potencia.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, señaló que los reportes iniciales “indican una devastación extendida” en la isla. “Hasta el momento, hemos perdido todo lo que se puede comprar y reemplazar por dinero”, escribió Skerrit tras el paso del fenómeno natural por la isla caribeña.

Además, el primer ministro aseguró que los daños materiales causados por la fuerte tormenta “son devastadores… en realidad, alucinantes”.

Por su parte, el meteorólogo estadounidense Guy Walton ha asegurado que “Dominica ha sido devastada como Barbuda”, que fue sacudida por el destructivo huracán “Irma” el pasado 6 de septiembre.

NEW: NOAA’s #GOES16 gives an early-morning look at Cat. 5 #HurricaneMaria taking aim at the #VirginIslands and #PuertoRico on 9/19/17. pic.twitter.com/vA5pynzGGd

— NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) 19 de septiembre de 2017