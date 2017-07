[VIDEO] ‘La Mars’ confiesa el significado de sus tatuajes

CIUDAD DE MÉXICO.- Acompañada de su mamá, Marcela Aguirre, mejor conocida como “La Mars”, compartió su experiencia en la última sesión con su tatuador, en la que inmortalizó una mariposa en su piel.

A través de un video en YouTube, en el que contestó algunas de las preguntas que le mandaron sus seguidores, la adolescente de 16 años habló sobre el significado de cada uno de sus tatuajes.

El hexagrama en su muñeca izquierda es un homenaje a su papá, quien falleció cuando era todavía una niña. En este sentido, aconsejó a los que todavía son menores de edad, comentarle a sus padres sobre su idea de tatuarse para así evitar futuras infecciones.

“Mi mamá me ha acompañado a hacerme casi todos mis tatuajes. Si eres menor de edad te recomiendo que lo hables con tus papás para que no caigas en un lugar que no cuente con los estándares de limpieza adecuados”.

Con respecto al número de tatuajes que desea realizarse, comentó que quiere llenar todo su brazo izquierdo y que hasta el momento el único que le ha dolido es el del pulpo.