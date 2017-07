[VIDEO] Justin Bieber atropella a paparazzi

LOS ÁNGELES.- Justin Bieber golpeó accidentalmente a un fotógrafo con su camioneta en Beverly Hills, según la policía.

El fotógrafo de 57 años fue hospitalizado el miércoles por la noche con heridas que no revestían gravedad para su vida, reportó Los Angeles Times citando al sargento de la policía Matthew Stout.

Según el diario, el cantante “colaboró plenamente” con la policía presente en el lugar de los hechos.

Un video publicado en medios sociales muestra a Bieber entrando en su vehículo rodeado por una nube de fotógrafos tras salir de un servicio religioso de una iglesia local que se realizó en el Saban Theatre.

Al alejarse, uno de ellos se aproxima al auto, que lo golpea. Otra grabación muestra al cantante arrodillado junto al hombre herido preguntándole qué necesita.

Bieber anunció a principios de semana que canceló las últimas semanas de su gira mundial Purpose “por circunstancias imprevistas”.

BREAKING: Witnesses say Justin Bieber hit a photographer in Beverly Hills on Wednesday evening. Police say it appears to be an accident. pic.twitter.com/tTqgKmAkGb

— ABC World News Now (@abcWNN) 27 de julio de 2017