[VIDEO] Jugador de Bills sufre brutal golpe tras quedarse sin casco

CIUDAD DE MÉXICO.-Taiwan Jones, elemento de Buffalo Bills, protagonizó un dramático momento en el juego ante Angeles Chargers al ser golpeado en la cabeza luego de perder el casco.

El lamentable episodio ocurrió en el penúltimo cuarto, cuando Jones recuperó un balón suelto y en la maniobra se quedó sin casco, acto seguido, fue impactado por el linebacker Uchenna Nwosu, quien recibió un castigo por rudeza innecesaria. Tras el fuerte encontronazo, Taiwan abandonó la cancha con sangre en la frente,

En lo que respecta al partido, los Bills terminaron cayendo por marcador de 20-31 en el Ralph Wilson Stadium.

#Bills returner Taiwan Jones just got his helmet knocked off and then got drilled in the head. Helmets are weapons. He appears to be bloody as he leaves the field but seems to be OK 🙏 pic.twitter.com/nMU8AmQka5

— Nick Veronica (@NickVeronica) 16 de septiembre de 2018