[VIDEO] Juega con pistola y le dispara en la cabeza a amigo

E.U.-Dos hombres y una mujer se encontraban en el interior de un vehículo, transmitiendo por Facebook Live, mientras manipulaban un arma de fuego cuando de pronto la mujer disparó accidentalmente a su compañero dejando en estado muy grave.

En el video, de unos 45 segundos, se observa a Cassandra Nicole, de 25 años, tomado el arma cuando de pronto voltea a ver a su amigo, Devyn Holmes, de 26 años, y de accidentalmente le dispara en la cabeza.

Al final del video, se observa a la víctima desplomarse en el asiento y escurrirle sangre, mientras los otros dos compañeros huyen del lugar.La Policía de Houston anunció a través de su cuenta de Twitter la detención de la mujer que disparó y al otro hombre que se encontraba en el asiento de atrás del auto.

UPDATE: We are aware of the video circulating on social media. The woman in the video has been charged w/ tampering/fabricating evidence. @HarrisCountyDAO will refer the case to a grand jury for determination of other possible charges. More details here https://t.co/4LhPnRomRSpic.twitter.com/2eu4lG1THw

— Houston Police (@houstonpolice) 2 de abril de 2018