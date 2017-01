[VIDEO] Joven compone canción por tragedia en colegio de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO.- “No es amor verme llorar, ¡No es amor! robar mi libertad” dice Emiliano Tancredi, un adolescente de Monterrey, en su canción ‘No es amor’, compuesta por él mismo e inspirada en la tragedia del miércoles pasado en el Colegio Americano del Noreste.

El joven abrió una página en Facebook donde subió el video en el que toca la guitarra y canta. Hasta el momento, la grabación tiene 1.6 millones de reproducciones, más de 61 mil reacciones, se ha compartido 24 mil 327 veces y tiene 2 mil 751 comentarios.

Aunque la mayoría de los comentarios son positivos no faltan los negativos, en especial algunos usuarios sobre una posible estrategia para aprovechar la tragedia y lanzarlo como artista, ya que el video se escucha como un playback. Lo anterior provocó críticas, incluidas la de una persona que se identifica como ingeniero de sonido y quien dice que el video está bien producido.

En respuesta, una mujer que se identifica como su abuela, responde que Emiliano desde los siete años comenzó a escribir canciones.

Así, la usuaria Diana Montemayor escribió: “No había querido hacer comentario por este medio, lo hice en forma personal, es mi nieto, me siento orgullosa de el, he leído muchos comentarios, positivos y negativos, esto es algo normal, nos quedamos con los positivos, Emiliano comenzó a componer letra y música desde los 7 años, se empezó a preparar antes de eso, es un niño que ama la música y muy dedicado a ella, no es improvisado, pasa varias horas al día practicando piano, guitarra, canto, además de sus otras obligaciones, es muy sensible y maduro a pesar de su corta edad.

Lo comento para que sepan que es un niño entregado a lo que hace, la música la vive, es nato para el, yo doy gracias por ser su abuela y porque con su música se expresa, no lástima a nadie, al contrario colabora para hacernos felices.

Respeto todas las opiniones pero agradezco las de todas las personas que son más, que han sentido la canción, y pueden decir es la abuela, quienes no tienen algo positivo que decir”.

El chico, en su información personal, se define como un chavo que ama cantar. “Me gusta la playa, la lasagna y tocar la guitarra, aunque el piano es más divertido”. Su página la abrió el 20 de enero y a la fecha tiene más de 11 mil me gusta.