[VIDEO] John Cena y Nikki Bella se graban completamente desnudos

ESTADOS UNIDOS.- Nikki Bella prometió a todos sus fans que si su canal de YouTube “The Bella Twins” llegaba a los 500 mil suscriptores ella y su prometido el también luchador John Cena realizarían un video en el que ambos bailarían completamente desnudos.

Fue cuestión de unos días para que la meta se cumpliera y por supuesto que los famososluchadores cumplieron con su apuesta, el viernes pasado compartieron un video en el que se muestran como Dios los trajo al mundo.

Al inicio del video Nikki admite que no fue fácil convencer a Cena para que se desnudara junto a ella y frente a la cámara.

Soooo this might not have been a good idea https://t.co/SkNjT6YDvn @WWE @WWEUniverse @enews #MyTubeOnYoutube pic.twitter.com/WRxgltupwc

— John Cena (@JohnCena) April 21, 2017