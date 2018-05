[VIDEO] Insulta a mujer musulmana por llevar velo en cafetería de California

E.U.-Ofensas racistas y rápida respuesta. Ocurrió la semana pasada en un local de la cadena Coffee Bean & Tea Leaf en la ciudad californiana de Riverside. Un individuo profirió comentarios islamófobos a una mujer que llevaba un nicab o velo musulmán. Los empleados se negaron a servirle.

“El personal intentó sacarlo de inmediato”, comentó un cliente del establecimiento que presenció el encuentro, a la CBS. “Fue claramente un ataque racista”, zanjó.

El video del incidente, que fue publicado en Twitter por el periodista CJ Werleman, comienza con la mujer víctima de las ofensas pidiéndole al hombre que la ataca mientras guardaban cola que le repita el comentario racista.

“Dije, ¿es Halloween o algo así?”, responde el hombre. Entonces se puede escuchar a la mujer recriminándole la observación. Posteriormente le dice al agresor que es musulmana y le pregunta si tiene algún problema con ello.

“No me gusta eso porque no me gusta tu religión. Dice que me maten y no quiero que me maten”, explica el hombre elevando cada vez más el tono de voz. A partir de ese momento, ambos comienzan a gritarse mutuamente y a discutir sobre religión. La mujer le pregunta si tiene miedo de ella y si ha leído el Corán, a lo que el hombre le responde: “He leído suficiente sobre ello para saber.”

“Si eres cristiano, hablemos de tu Biblia”, le insta la fémina. “¿Sabes que en tu Biblia Jesús dice que traigan a la gente que no cree y los maten delante de él?”

A raíz de conocerse la historia, los usuarios de Twitter han venido especulando sobre el pasaje bíblico al que pudo referirse la mujer. Tal vez Lucas 19:27, donde se escribe que “el hombre noble” (muchos interpretan que se trata del propio Jesús) dice: “Pero, en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí”.

El hombre evita entonces responder y se limitó a decir que prefería no mantener “ningún tipo de conversación con idiotas”. Posteriormente puede verse al hombre tratando de alejarse de la mujer. Una de las empleadas detrás del mostrador les pide a los dos que se separen, mientras que se puede oír a un cliente gritarle al individuo protagonista de la agresión que salga del local y llamarle racista.

Finalmente, una mujer, que se identificó como la supervisora ​​de turno, le pide al hombre que se marche del café “porque está perturbando un lugar público y siendo muy racista”.