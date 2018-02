[VIDEO] Inés Sainz revela detalles de la pelea que tuvo con José Ramón

CIUDAD DE MÉXICO.-Inés Sainz estuvo en el programa Saga de Adela Micha y se dio el tiempo para explicar la situación que la llevó a sostener una mala relación con José Ramón Fernández por al menos un año y medio, ya que confesó que actualmente son muy buenos amigos.

La periodista y conductora de Tv Azteca explicó que cuando buscó que Joserra viera su proyecto, cuando éste dirigía los deportes en la empresa del Pedregal, recibió un desaire que marcó su carrera, pues pretendía tener su propio programa.

“Yo súper emocionada, le digo a la secretaria de José Ramón: ‘Ponme la sala principal, que tengo que proyectarle lo que le llevo’, yo ya rayadísima. Total que llego con José Ramón, le digo: ‘José Ramón te acuerdas de aquel proyecto…’, año y medio después, me tarde año y medio, no es fácil. Le digo: ‘Pues aquí está’ y lo pongo, ‘y aquí están los contratos para mi primera temporada…’ y se enoja, agarra los contratos, ‘¿Qué te crees niñita?’, y avienta los contratos, ‘¡Qué me vas a venir a enseñar cómo se hace la televisión!’, y me dice: ‘Esto no va a salir nunca’”, recordó Inés.

Sin embargo, recibió el apoyo de su esposo, quien la motivó para que se reuniera con Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Tv Azteca, quien le dio una respuesta positiva para que su programa “Deportips”: “Ricardo, tengo éste proyecto, aquí está el dinero’, agarra y ve el folder y me dice: ‘¿Cuánto vendiste?’ y me dice: ‘¿Tú vendiste esto?, y yo… ‘Sí, (él pregunta) ¿por programa, por temporada o sea cómo?’, y yo ‘no, por programa esto y toda la temporada’, y habla por teléfono y pregunta: ‘¿Cuánto se está vendiendo los domingos a las 11 de la mañana X programa?’, se vendía al 10%, (Ricardo pregunta) ‘¿Cómo se llama tu programa?’ y yo ‘Deportips’, (Ricardo dice), ‘a partir de este domingo sale Deportips en horario de las 11, ¡Ah! y no va por la fábrica de deportes, le vamos a poner otro productor que sea el vínculo porque no quiero que José Ramón vaya de por medio’”.